Екатеринбург, 20 февраля, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал поддерживать развитие Екатеринбурга. Об этом он заявил 19 февраля во время рабочей поездки на Средний Урал.

Екатеринбург.рф Метро Екатеринбурга

В частности, он оценил степень готовности строящихся объектов деревни Универсиады-2023. А затем познакомился с ходом работ на третьем пусковом комплексе южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги. Здесь строится участок трассы протяжённостью 11,44 км.

Кроме того, федеральному чиновнику продемонстрировали проект комплексного развития микрорайона Солнечный, который сейчас активно реализуется на юге Екатеринбурга, стройплощадку многофункциональной ледовой арены и т.д.

Хуснуллин высоко оценил усилия властей, в частности, по строительству ЕКАД, а также отметил, что под руководством властей Свердловской области подрядчик организовал работу.

«Видим хороший темп, видим возможность закончить работу раньше срока. Мы рассмотрим обращение региона о выделении дополнительного финансирования, о сдвижке имеющегося финансирования опережающим темпом. Я надеюсь, мы эту задачу решим, и дорога, которая запланирована была по контракту только к 2025 году — весь участок, будет построена раньше: один этап к 2022 году и один этап в 2023 году», — отметил чиновник.

Также столичный гость пообещал поддерживать и другие проекты Среднего Урала. При этом отметим, что один из актуальных для Екатеринбурга вопросов — о строительстве второй линии метрополитена — в ходе поездки чиновника на Средний Урал не поднимался. По крайней мере, в официальных сообщениях об этом не говорится. Возможно, это связано с заявлением Хуснуллина в феврале 2020 года о том, что метрополитен целесообразно строить или развивать только при определённой его загрузке, при пассажиропотоке не менее 30 тыс. человек в час. Если цифра меньше, то, по мнению чиновника, лучше развивать скоростной рельсовый транспорт.

Отметим, что сами жители Екатеринбурга тогда не оценили этих слов. Также добавим, что заявление Хуснуллина прозвучало после обещания президента России Владимира Путина выделить средства на развитие метрополитена в столице Среднего Урала.

Ранее по теме: В Екатеринбурге не оценили слов Хуснуллина про метро