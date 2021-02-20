Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Госдепартамент США не предложил новых санкций против «Северного потока — 2», информируя Конгресс о ситуации со строительством европейского газопровода, сообщило 19 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на доклад внешнеполитического ведомства.

В документе говорится, что введённые ранее ограничения могли нарушить российское судно «Фортуна», которое называют трубоукладчиком газопровода, и его собственник — компани «КВТ-Рус», однако против них уже введены санкции.

Агентство отмечает, что решение Вашингтона не предлагать новых санкций показывает намерение госсекретаря Энтони Блинкена, который опасается «бросать вызов» российской компании «Газпром», чтобы не ухудшить отношения между странами.

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