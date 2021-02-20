Норильск, Красноярский край, , 06:38 — REGNUM В Норильскую межрайонную больницу №1 госпитализированы пять пострадавших при обрушении галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике. Как сообщили ИА REGNUM в минздраве Красноярского края, они находятся в тяжёлом состоянии.

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В медучреждении развёрнуто шесть операционных. Привлечено шесть бригад специалистов травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. При необходимости будут привлечены специалисты Краевой клинической больницы.

На месте пришествия работают бригады скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение произошло рано утром 20 февраля. По данным СКР, из-под завалов извлечены как минимум шесть сотрудников. Ранее также сообщалось об одной жертве ЧП. Возбуждено уголовное дело.

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