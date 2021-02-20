Токио, , 06:41 — REGNUM Вблизи спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые Япония считает своими, 20 февраля появились два патрульных корабля морской полиции Китая. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По его данным, на одном из кораблей было замечено оборудование, внешне похожее на автоматическую пушку. Японское Управление безопасности на море традиционно направило кораблям КНР предупреждение с требованием покинуть «территориальные воды Японии».

Напомним, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, позволяющий береговой охране КНР для защиты национального суверенитета открывать огонь по иностранным кораблям. Именно с принятием нового закона связывает японская сторона активизацию китайских кораблей у Сенкаку.

Как сообщало ИА REGNUM, в акваторию у островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом спора между Китаем и Японией, прибыли ещё два патрульных корабля морской полиции КНР.

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