Порт-Вила, , 06:35 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки у берегов островного государства Вануату, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, магнитуда землетрясение составила 5,6. Очаг сейсмособытия располагался в 70 километрах к западо-северо-западу от города Порт-Вилья на глубине 6,67 километра. Он находился по координатам 17,451 градус южной широты и 167,7237 градусов восточной долготы. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии. Его очаг находился в 11 километрах от Хатинохе на глубине 46,06 километра. Пострадавших не было.