Рим, , 06:26 — REGNUM Европейская комиссия заплатит шведско-британской компании AstraZeneca €870 млн за 300 млн доз вакцины от коронавируса, сообщили в анонсе передачи итальянского телеканала RAI журналисты, получившие копию заключённого сторонами соглашения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

По их информации, первый платёж в размере €336 млн направлен на этапе подготовки поставок вакцины в Евросоюз. Остаток по контракту европейские страны выплатят после выполнения заказа. Сумма, отмечают авторы программы, покрывает производство вакцины и расходы на предоставление документов для регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств.

Таким образом, подсчитали в RAI, каждая вакцина AstraZeneca будет стоить для ЕС €2,9, но такую цену производитель хочет сохранить до июля 2021 года, а затем планирует пересмотреть в сторону увеличения.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ разрешила применение вакцины AstraZeneca от COVID-19