Берлин, , 06:25 — REGNUM Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 началась якобы из-за его утечки из лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань, считает немецкий физик Роланд Визендангер. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

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Ученый утверждает, что уверен в этом на 99,9 процента. По словам Визендангера, он провел «собственное расследование» по указанному вопросу и занимался им весь 2020 год. В итоге физик опубликовал статью, состоящую из 100 страниц.

При этом представители Гамбургского университета, ознакомившись с исследованиями ученого, отметили, что представленную в работе информацию нельзя назвать научной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая побывала с проверкой в Китае, объявила, что наиболее вероятной причиной появления SARS-CoV-2 в человеческой популяции является передача коронавируса от диких животных к человеку через промежуточное звено.

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