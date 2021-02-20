Кигали, , 06:20 — REGNUM Правительство Руанды объявило об ослаблении ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба руандского кабмина.

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Сообщается, что часть ограничений будет снята с 23 февраля. В частности, в Руанде сокращается время комендантского часа. Также государственные учреждения начнут работать в очном режиме при условии наличия на рабочих местах не более 30% от персонала. Кроме того, в Руанде возобновят работу образовательные учреждения.

Ресторанам и заведениям общественного питания разрешат работать при 30%-ной заполняемости. При этом продолжит действовать запрет на перемещение между населенными пунктами.

По последним данным, в Руанде выявили с начала пандемии 17 929 носителей коронавируса нового типа. Уже смогли выздороветь 16 387 пациентов, еще 245 с болезнью не справились и скончались.