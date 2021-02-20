Улан-Удэ, , 06:26 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 32 915. Об этом утром 20 февраля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 17 390 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерло 700 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 727 больных. На амбулаторном лечении находятся 898 человека, наблюдаются 208 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 30 590 (+155) человек.

В реанимации остаётся 81 пациент в тяжёлом состоянии (56 — старше 65 лет). В том числе 35 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (27 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 57,8% — из 1260 перепрофилированных коек занято 727.

Как сообщало ИА REGNUM, заведениям общественного питания в Бурятии разрешили работать до полуночи.

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