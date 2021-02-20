Веллингтон, , 06:12 — REGNUM В Новой Зеландии стартовала кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что для прививок будет использовать препарат от американской компании Pfizer. Первыми вакцинацию прошли медработники города Окленда, в котором находятся карантинные учреждения. Всего в рамках первого этапа вакцинации власти намерены привить медработников, пограничников, таможенников и работников карантинных обсерваторов, а также сотрудников гостиниц.

«Сегодня мы начинаем крупнейшую в истории программу по иммунизации населения», — объявила глава новозеландского минздрава Эшли Блумфилд.

Согласно планам властей Новой Зеландии, к октябрю 2021 года будут привиты около 25 млн человек.