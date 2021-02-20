Иркутск, , 06:26 — REGNUM В Иркутской области 19 февраля завершились лётно-тактические учения дальних бомбардировщиков Ту-22М3 авиационного полка ВКС России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Лётчики выполнили задачи воздушного патрулирования в заданном районе, отработали полёты по маршруту в сложных метеорологических условиях, а также порядок действий в различных нештатных ситуациях», — говорится в сообщении военного ведомства.

Особое внимание наземных специалистов было направлено на подготовку авиационной техники к полётам в условиях низких температур.

Командовал учениями временно исполняющий обязанности командира авиационного полка, подполковник Денис Кривошеев.

Как сообщало ИА REGNUM, экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота провели воздушные тактические учения по уничтожению самолётов вероятного противника.

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