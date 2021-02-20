Аврора, США, , 06:02 — REGNUM Лидерство по параметру надёжности принадлежит автомобилям Lexus, Porsche и Kia. В таком порядке ранжировали бренды эксперты американской компании J.D. Power, проанализировав проблемные вопросы владельцев к автопроизводителям за год.

Исследование охватывало вопросы от 33 251 владельцев машин, которые жаловались на те или иные неисправности. Они, в свою очередь, были сгруппированы в восемь основных категорий. В каждой их них эксперты оценивали вес, возможность устранения неполадок.

Опрос касался владельцев автомобилей 2018 года выпуска, при этом эксперты не стали выделять конкретные модели машин. В пятёрку по параметру надёжности вошли также Toyota и Buick.

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