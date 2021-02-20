Михайлов, , 06:02 — REGNUM При пожаре в одноэтажном жилом доме в городе Михайлов Рязанской области в ночь на 20 февраля погибли три человека. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской служба (ЕДДС) Михайловского района.

«Погибших трое. Два трупа опознано, один ещё нет. Все взрослые», — уточнили в ЕДДС. Двое из погибших — 1979 и 1982 годов рождения.

По предварительной версии возгорание случилось в пристройке дома. Погибшие задохнулись угарным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, в одноэтажном жилом доме в городе Михайлов в ночь на 20 февраля произошёл пожар, есть пострадавшие.

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