Берлин, , 05:56 — REGNUM Вакцинация всего населения планеты поможет остановить пандемию коронавируса, заявила канцлер Германии Ангела Меркель 19 февраля в ходе виртуальной конференции государств «Большой семерки» (G7).

При этом она отметила, что, если не привить достаточное количество людей, то вирус продолжит распространиться по миру и мутировать, что снизит эффективность существующих вакцин от COVID-19.

Глава немецкого правительства призвала всех членов G7 участвовать в международном механизме COVAX, который призван оказывать поддержку развивающимся странам в вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США в ближайшее время выделят на нужды COVAX $2 млрд. Еще столько же будет перечислено этому фонду в течение двух следующих лет.

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