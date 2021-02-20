Якутск, , 05:57 — REGNUM У заявившегося в кандидаты на выборы мэра Якутска Виталия Обедина есть шанс победить, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Обедин — журналист, широко известный в Якутии, он в 2018 году баллотировался в депутаты республиканского парламента, но не смог победить. Думаю, что на этот раз при определённых финансовых вложениях, поддержке сторонников, он может взять неплохой процент голосов», — предположил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, чуть больше месяца осталось до проведения досрочных выборов мэра Якутска — избирательная кампания набирает обороты. Уже известны кандидаты от нескольких партий.