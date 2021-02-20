Мехико, , 05:48 — REGNUM Первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибудет в Мексику вечером 22 февраля. Об этом замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гателль сообщил 19 февраля в ходе пресс-конференции.

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«Эта вакцина будет доставлена в понедельник, 22 февраля, в 23:00», — сказал он.

В Мехико из Москвы вакцину доставит самолёт почтовой службы DHL. По словам чиновника, первыми российскую вакцину получат пожилые жители неблагополучных районов столичного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в двадцатых числах этого месяца ожидается первая поставка «Спутника V» в Мексику. Мексиканцев уже начали прививать британско-шведской вакциной AstraZeneca.

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