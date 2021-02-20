Москва, , 05:35 — REGNUM Употреблять во время стресса больше жидкости, а не еды, посоветовала 20 февраля врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.

«Заедание стресса — это нарушение пищевого поведения, поскольку мы пытаемся компенсировать стрессовые ситуации едой», — сказала она.

По словам эксперта, лучшим способом побороть стресс станет употребление обычной воды, поскольку в этом случае не вырабатывается гормон стресса — кортизол.

«Когда мы пьем воду, эта связь прекращается, и гормоны не вырабатываются», — объяснила врач.

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