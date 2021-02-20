Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс отправлял оружие и наемников командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару, утверждает газета The New York Times.

В своих утверждениях издание ссылается на некий экспертный доклад ООН, который не был опубликовал. Сам документ якобы был представлен Совбезу ООН для ознакомления. В нем указывается, что Принс поставлял вооружения Хафтару и нарушал введенное эмбарго на экспорт вооружений в Ливию. Также он направлял группы иностранных наемников с боевой техникой в 2019 году. При этом адвокат Принса все данные, представленные в этом докладе, опровергает.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Соединенные Штаты потребовали от Турции и России вывода «своих сил из Ливии». По мнению Вашингтона, якобы Россия отправляла наемников и поставляла вооружения в Ливию. При этом свидетельств участия Москвы в гражданской войне на ливийское территории США не предоставили.

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