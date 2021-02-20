Новосибирск, , 05:32 — REGNUM В Новосибирске начата служебная проверка из-за очереди на вакцинацию от коронавируса в городской поликлинике №27. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

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Ранее сообщалось, что 18 февраля в поликлинике №27 образовалась гигантская очередь на вакцинацию. По данным СМИ и социальных сетей, в общей сложности в коридорах скопилось около сотни людей.

«Проблема возникла из-за несогласованности действий поставщика препарата «НовосибОблФарм» и поликлиники №27, — цитирует «НДН.инфо» Хальзова. — Я приношу извинения за ситуацию, надеюсь, что больше такого не повторится. Уже взяты объяснительные с двух руководителей медицинских организаций, начата служебная проверка».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным на 18 февраля в Новосибирской области против коронавируса привились уже 41 784 новосибирца, из них 13 638 человек — двукратно.

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