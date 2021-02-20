Москва, , 05:35 — REGNUM В субботу, 20 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −10… −8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 21 февраля в Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха — −15… −13 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, ночью южный, юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −13… −8 °C днём и −18… −13 °C, местами до −23… −21 °C, ночью.

В воскресенье, 21 февраля, днём в столице ожидается −8… −6 °C, облачно, снег, по области −11… −6 °C. Ночью в регионе ожидается −20… −15 °C, местами до −25… −23 °C, небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен на территории Московской области из-за морозов.

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