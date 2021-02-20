Норильск, Красноярский край, , 05:28 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту обрушения в цеху на Норильской горнообогатительной фабрике, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Красноярскому краю.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В ведомстве также отметили, что из-под завалов спасатели уже извлекли шестерых человек, их передали врачам для оказания медицинской помощи. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее произошло обрушение дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике. По данным регионального управления МЧС России, два человека самостоятельно выбрались из-под завалов, еще четверых извлекли спасатели. В поисково-спасательной операции принимают участие 71 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

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