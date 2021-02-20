Киев, , 05:26 — REGNUM Привлекать туристов в зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) будут при помощи бренда, заявил 19 февраля на пресс-конференции первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Богдан Боруховский.

Чиновник представил журналистам логотип, на котором изображён шестиугольник — такую форму имела крышка реактора РБМК-1000 — с расходящимися из центра чёрными лучами.

«Создание такого бренда является шагом к привлечению туристов со всего мира», — объяснил Боруховский.

Читайте также: Чернобыльскую зону отчуждения за год посетили более 100 тысяч туристов

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время пожара весной 2020 года в Чернобыльской зоне отчуждения сгорели 30% туристических объектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Чернобыльская зона лишилась 30% туристических объектов — глава турагентства