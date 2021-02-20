Якутск, , 05:42 — REGNUM Чуть больше месяца осталось до проведения досрочных выборов мэра Якутска — избирательная кампания набирает обороты. Уже известны кандидаты от нескольких партий, пишут местные СМИ.

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От «Единой Росси» выдвинут кандидат Евгений Григорьев, который в настоящее время исполняет обязанности главы Якутска.

«ЛДПР» на партийной конференции выбрала Евгения Рябченко — помощника депутата Госдумы РФ.

КПРФ одной из первых сразу определилась с кандидатом — им стал руководитель Строительного округа Якутска Савва Михайлов.

О своём участии в выборах заявил журналист, политолог — беспартийный Виталий Обедин. Его кандидатуру одобрил совет якутского отделения партии «Справедливая Россия».

Самовыдвиженцем намерен пойти генеральный директор ООО «Сахастройфинанс» Михаил Мярикянов, от «Партии дела» — предприниматель Владимир Федоров, от «Партии роста» — бывший генеральный директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный.

Также проявляют интерес к участию предприниматель Афанасий Алексеев, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семёнов.

Впрочем, времени ещё достаточно, и с большой вероятностью можно сказать, что кандидатов на кресло главы столицы Якутии будет много.

Голосование будет проходить с 26 по 28 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, борьба за должность мэра Якутска будет горячей и не менее грязной — «все средства будут хороши», заявил политолог Андрей Данилов.