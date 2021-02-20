Новосибирск, , 05:19 — REGNUM Безлимитный проезд в общественном транспорте Новосибирска могут ввести уже в 2021 году. Его стоимость составит 2450 рублей в месяц. Об этом «НГС Новостям» сообщили в мэрии города.

По словам мэра Анатолия Локтя, тариф решили ввести для того, чтобы участвовать в конкурсах по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одно из условий для получения нового транспорта по этому нацпроекту — введение безлимитного проезда.

Локоть уточнил, что безлимитный тариф рассчитан на тех, кто часто ездит на общественном транспорте. Его цена рассчитана из средней стоимости поездок на 30 дней. За это время, предположительно, пассажир четыре раза проезжает в будний день и два в выходной.