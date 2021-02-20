Михайлов, , 05:20 — REGNUM В одноэтажном жилом доме в городе Михайлов Рязанской области в ночь на 20 февраля произошёл пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в городе Михайлов поступило в дежурную часть в 00:37 по местному времени. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что загорелся жилой одноэтажный трёхквартирный кирпичный дом.

«Огнём уничтожена терраса. Имеются пострадавшие», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время спасатели устанавливают причину пожара и полученный ущерб. В его ликвидации было задействовано семь человек и три пожарные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, в региональном управлении СК Рязанской области организовали доследственную проверку по факту утечки бытового газа на базе отдыха «Белозерье» в Клепиковском районе.

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