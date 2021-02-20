Гонконг, Китай, , 05:11 — REGNUM Власти специального административного района (САР) Гонконг назначили Патрика Ли на пост директора телевещания с 1 марта 2021 года вместо Льюн Ка, который покинет пост, сообщает 19 февраля агентство Синьхуа.

Секретарь гражданской службы правительства САР Патрик Нип сказал, что Ли является опытным администратором с проверенными лидерскими и управленческими навыками.

«Я верю, что он будет продолжать служить обществу с профессионализмом и самоотверженностью в своем новом качестве и умело руководить Теле-радиокомпании ГОнконга (RTHK) для решения стоящих перед ним задач.»

Как директор вещания, Ли будет следить за тем, чтобы RTHK полностью соблюдала Устав, добавил Нип. Ли поступил на Административную службу в августе 1990 года и работал в различных бюро и департаментах.