Гонконг, Китай, 20 февраля 2021, 05:11 — REGNUM Власти специального административного района (САР) Гонконг назначили Патрика Ли на пост директора телевещания с 1 марта 2021 года вместо Льюн Ка, который покинет пост, сообщает 19 февраля агентство Синьхуа.
Секретарь гражданской службы правительства САР Патрик Нип сказал, что Ли является опытным администратором с проверенными лидерскими и управленческими навыками.
Как директор вещания, Ли будет следить за тем, чтобы RTHK полностью соблюдала Устав, добавил Нип. Ли поступил на Административную службу в августе 1990 года и работал в различных бюро и департаментах.