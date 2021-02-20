Москва, , 05:06 — REGNUM Объём денежных переводов из России, осуществляемых физическими лицами, сократился в 2020 году до $7,4 млрд (540 млрд рублей), следует из следует опубликованной статистики Центробанка РФ.

Таким образом, показатель стал минимальным за четыре года: если в 2017 году физические лица направили за границу $9,2 млрд (680 млрд рублей), то в 2019 году совокупный объём переводов уменьшился до $7,5 млрд (550 млрд рублей).

Большая часть из отправленных средств — $6,2 млрд — в прошлом году приходилась на страны СНГ. В статистике Банка России учитываются платежи через Western Union, «Золотую корону», «Юнистрим», Contact, Blizko (до апреля 2020 года).

В Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья за прошлый год поступило $3,1 млрд (229 млрд рублей).

Читайте ранее в этом сюжете: Более 20 млрд рублей прошло через Систему быстрых платежей в мае