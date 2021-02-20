Вашингтон, , 05:06 — REGNUM Корпорация Google уволила главу исследовательской группы по этике искусственного интеллекта (ИИ) Маргарет Митчелл за утечку информации на фоне дискриминационного скандала. Об этом Митчелл 19 февраля сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я уволена», — написала она.

Как следует из заявления Google, опубликованного порталом Axios, это решение было принято в связи с тем, что сотрудница «нарушила корпоративную этику и правила в области безопасности». Включая «утечки конфиденциальных деловых документов и личных данных других сотрудников».

По информации Axios, Митчелл критически относилась к увольнению бывшего руководителя группы по этике ИИ Тимнит Гебру, считая его дискриминационным, и искала в корпоративной переписке доказательства этому. В январе Митчелл лишили доступа к корпоративной почте и начали проверку её деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандального уходаТимнит Гебруиз департамента по искусственному интеллекту (ИИ) компании Google и последующих увольнений недовольных сложившейся ситуацией специалистов, IT-гигант решил реорганизовать свою структуру и централизовать команды под управление одного руководителя.

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