Шицзячжуан, Китай, , 05:01 — REGNUM Провинция Хэбэй на севере Китая запланировала экономический рост в 2021 году на 6,5% в годовом исчислении, сообщили местные власти, передает 19 февраля агентство Синьхуа.

Общий рост ВВП провинции составил 3,9% в прошлом году, говорится в докладе, представленном на ежегодной сессии местного законодательного органа.

ВРП региона достиг 3,62 трлн юаней (около $557 млрд) в прошлом году против 2,6 трлн юаней в 2015 году. За последние пять лет торговля провинции выросла в объемах до 441,04 млрд юаней с 319,24 млрд.

Объем прямых иностранных инвестиций в Хэбэй вырос до $11,03 млрд с 7,37 млрд пять лет назад. Также, в августе 2019 года в регионе была создана зона свободной торговли. Только в 2020 году провинция увеличила приток прямых таких инвестиций на 7,3%.