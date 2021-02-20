Пекин, , 04:54 — REGNUM Оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию в Китае несколько понизились, сообщили 19 февраля в Министерстве сельского хозяйства и вопросов села КНР.

Актуальный индекс цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 138,19 пункта, что на 1,96 пункта ниже 19 февраля, чем на предыдущий рабочий день.

Средние цены на свинину в Китае упали на 0,9% до 42,67 юаня (около $6,6) за кг, в то время как яйцо выросло в цене на 0,2% до 8,72 юаня за кг.

Средние оптовые цены на 28 ключевых видов овощей, которые отслеживаются властями Китая, упали на 2,8% относительно предыдущего рабочего дня.

Индекс оптовых цен в Китае составляется на основе еденных, собранных с примерно 200 оптовых сельскохозяйственных рынок и обновляется на ежедневной основе с учетом индексов цена на овощи, фрукты, морепродукты, мясо, масло и так далее.