Мехико, , 04:51 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 857 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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По ее данным, с начала пандемии в республике жертвами осложнений COVID-19 стали 178 965 человек. Также за 19 февраля в стране выявили еще 7829 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Мексике достигло 2 030 491.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гателль заявил, что для защиты пожилых граждан от COVID-19 будет использоваться российская вакцина «Спутник V». Первыми прививку получат жители одного из наиболее неблагополучных по коронавирусу муниципалитетов страны.

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