Пекин, , 04:48 — REGNUM Китай сообщил о профиците текущего счета в размере $298,9 млрд в 2020 году, на фоне восстановления экономики в связи с эффективной борьбой с эпидемией, сообщает 19 февраля агентство Синьхуа.

В прошлом году профицит торговли товарами составил $533,8 млрд, а дефицит торговли услугами — $145,3 млрд, если верить данным Государственного управления иностранной валюты.

В четвертом квартале в стране наблюдался профицит счета текущих операций в размере $130,2 млрд при профиците торговли товарами в размере $193,6 млрд. По имеющимся данным в последнем квартале 2020 года дефицит торговли услугами составил $28,4 млрд.