Буэнос-Айрес, , 04:52 — REGNUM Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия 19 февраля подал в отставку из-за скандала, вызванного вакцинацией от COVID-19 вне очереди ряда приближённых к правительству лиц. Текст заявления об отставке Гарсия опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Настоящим в ответ на вашу просьбу я подаю в отставку с поста министра здравоохранения», — говорится в письме президенту Аргентины Альберто Фернандесу.

По словам Гарсия, сложившаяся ситуация стала результатом «недоразумения», поскольку «все привившиеся входят в группу лиц, которым отдаётся приоритет в рамках идущей кампании» по вакцинации от COVID-19.

Напомним, что ранее в Аргентине ужесточили график вакцинации против коронавирусной инфекции в связи с прибытием в республику партии российского препарата «Спутник V». Получение дополнительных доз вакцины позволяет привить весь медицинский персонал, высшее руководство страны и начать иммунизацию лиц старше 70 лет.

На днях в Буэнос-Айресе и одноимённой провинции страны началась запись на вакцинацию для лиц старше 80 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Аргентины Альберто Фернандес призвал главу минздрава Хинеса Гонсалеса Гарсию уйти в отставку из-за скандала с вакцинацией против коронавирусной инфекции. Поводом для этого послужили заявления журналиста Орасио Вербитски. Он рассказал, что не смог привиться против COVID-19, но обращение к главе минздрава «по знакомству» позволило ему получить прививку. По данным местных СМИ, вне очереди и без огласки также привились ряд аргентинских политиков.

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