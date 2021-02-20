Нейпьидо, , 04:40 — REGNUM Доступ к онлайн-энциклопедии «Википедия» ограничен в Мьянме с 19 февраля, сообщает сервис по наблюдению за интернетом NetBlocks.

Отмечается, что блокировке подверглись все языки. Специалисты NetBlocks также подчеркнули, интернет в Мьянме шестую ночь подряд работает нестабильно.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля власти Мьянмы ограничили доступ граждан страны к социальным сетям Facebook и Twitter.

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