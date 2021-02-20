Москва, , 04:40 — REGNUM Более четверти школьных родительских или классных чатов (28%) в России находятся в открытом доступе, увидеть их может любой желающий, выяснили эксперты из команды интерактивной рабочей тетради Skysmart.

Эксперты отмечают, что такие чаты в меньшей степени интересуют киберпреступников, однако это не означает, что внутреннюю информацию не могут использовать в своих целях посторонние лица.

«Любой может видеть контакты других участников, данные об успеваемости, фото с мероприятий, другие сведения и использовать эту информацию по своему усмотрению», — прокомментировал «Известиям» результаты исследования GR-директор Skyeng Макар Гончаров.

В опросе приняли участие 2,8 тыс. российских учителей. Они сообщили, что в большинстве случаев публикуют в школьных чатах информационные сообщения (76%), другие относятся к успеваемости и мероприятиям школьников.

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