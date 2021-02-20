Москва, , 04:30 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал символичный «ответ» на сообщения американского марсохода Perseverance, переславшего на Землю первые снимки красной планеты.

https://twitter.com/Rogozin/status/1362848070698995712

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — написал он на своей странице в Twitter.

По мнению главы Роскосмоса, первым на Марсе американский ровер должен был встретить его.

Perseverance отправился на красную планету в рамках миссии Mars 2020. Главной целью экспедиции заявлен поиск признаков микробной жизни в бассейне кратера Джезеро, где древняя река впадала в озеро, образовывая специфичные отложения.

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