Норильск, Красноярский край, , 04:28 — REGNUM Галерея дробильного цеха обрушилась на Норильской обогатительной фабрике, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Красноярскому краю.

«Поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики», — заявили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Ведется операция по поиску возможных пострадавших и разбору обрушившихся конструкций. В поисково-спасательной операции принимают участие 71 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

Других подробностей произошедшего пока не сообщается. По неофициальным данным, из-под завалов уже излечены четверо пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в поселке Бисерть Свердловской области обрушилось здание котельной. В результате происшествия погибли два человека.