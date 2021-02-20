Норильск, Красноярский край, 20 февраля 2021, 04:28 — REGNUM Галерея дробильного цеха обрушилась на Норильской обогатительной фабрике, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Красноярскому краю.
«Поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики», — заявили в ведомстве.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Ведется операция по поиску возможных пострадавших и разбору обрушившихся конструкций. В поисково-спасательной операции принимают участие 71 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.
Других подробностей произошедшего пока не сообщается. По неофициальным данным, из-под завалов уже излечены четверо пострадавших.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в поселке Бисерть Свердловской области обрушилось здание котельной. В результате происшествия погибли два человека.