Сеул, , 04:23 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 446 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 414 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что впервые за последние три дня число ежесуточно выявляемых пациентов опустилось ниже 500.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 86 574. Также за минувшие сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1553 человека.