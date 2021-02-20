Монтевидео, , 04:19 — REGNUM Президент Уругвая Луис Альберто Лакалье Поу подписал декрет, продлевающий запрет на собрания, сообщает пресс-служба главы государства.

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«Сейчас важно продлить временные ограничения ради обеспечения безопасности общества», — говорится в документе.

В частности, в стране продлен на 30 дней запрет для граждан собираться группами, а также перемещаться между регионами страны. Поу отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Уругвае недостаточно стабилизировалась, поэтому необходимо соблюдать ранее введенные ограничения.

По последним данным, в Уругвае с начала пандемии выявили 50 752 случая заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 558 пациентов.