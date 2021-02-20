Токио, , 04:18 — REGNUM Лидеры стран Группы семи (G7) в ходе виртуального саммита заявили о поддержке проведения в текущем году летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба МИД Японии.

В сообщении ведомства по итогам мероприятия отмечается, что «премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга озвучил решимость страны провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые станут символом преодоления пандемии». По его словам, Япония «продолжит подготовку в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК)» для организации безопасного проведения Игр.

«Все лидеры G7 поддержали намерение Японии, что было отражено в совместном коммюнике», — говорится в сообщении МИД.

Прошедшее мероприятие стало первым саммитом G7 с апреля 2020 года. Помимо глав стран — участников, в нём также приняли участие глава Евросовета и председатель Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, новым председателем организационного комитета Олимпийских игр в Токио избрана Сэйко Хасимото.

Читайте ранее в этом сюжете: Избран новый председатель оргкомитета Олимпийских игр в Токио