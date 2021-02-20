Токио, , 04:15 — REGNUM Партию вакцины от COVID-19, разработанной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca, планируют произвести в Японии для более чем 40 млн жителей страны. Об этом 20 февраля заявил представитель японского филиала организации Митио Танака в интервью телеканалу NHK.

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Он отметил, что выпуском препарата займется корпорация JCR, которая имеет фармацевтический завод в префектуре Хёго на западе государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля стало известно, что японские биологи создали ослабленную версию коронавируса SARS-CoV-2, которую можно применять при разработке вакцин от COVID-19.

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