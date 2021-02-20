Южно-Сахалинск, , 04:03 — REGNUM В отпускной сезон число авиарейсов между Москвой и Сахалином увеличится. Об этом удалось договориться властям островного региона с авиакомпанией «Россия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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С 16 мая по 3 октября с Южно-Сахалинска в Москву самолёты будут летать два раза в день, а с 4 июня по 26 сентября третий рейс добавят ещё по пятницам и субботам.

В сезон отпусков направление до Москвы и обратно является самым популярным у жителей Сахалина и Курил. Практически ежегодно на эти рейсы образуется дефицит билетов.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация подвела итоги отбора авиакомпаний, которые получат субсидии из федерального бюджета, для льготных перевозок жителей Дальнего Востока.