Мюнхен, Германия, , 04:02 — REGNUM Вложение нескольких миллиардов долларов в создание заводов по производству вакцин от COVID-19 поможет навсегда избавиться от пандемии коронавируса. Об этом заявил основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс 19 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, бизнесмен подчеркнул важность сотрудничества между организациями и государствами. Гейтс считает, что мировое сообщество должно сделать своим основным приоритетом обеспечение доступа к вакцинам.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Билл Гейтс заявил, что мир в будущем столкнется с новой пандемией, которая «может быть в десятки раз хуже», чем нынешняя.

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