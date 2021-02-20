Санкт-Петербург, , 04:07 — REGNUM В Западном военном округе (ЗВО) Вооружённых Сил (ВС) России от COVID-19 было полностью вакцинировано препаратом «Спутник-V» более 27 000 военнослужащих и членов их семей. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

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Вакцинирование, проводимое в военных медицинских учреждениях Северо-Западного, Центрального и части Приволжского федеральных округов, осуществлялась на добровольной основе, с соблюдением всех необходимых мер санитарной защиты.

«Перед проведением добровольной вакцинации против COVID-19, с военнослужащими и их семьями провели беседы о воздействии российского препарата «Спутник V» на организм. По истечении 3-х недель вакцинируемым был успешно привит второй компонент препарата», — говорится в сообщении.

В настоящее время более 40 тысяч военнослужащих и членов их семей ожидают плановой вакцинации вторым компонентом вакцины. Дополнительно ЗВО получил более 55 тысяч доз вакцины «Спутник V» для прививания остальных военнослужащих и участников парада Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Восточном военном округе ВС России от COVID-19 за период с декабря 2020 года было вакцинировано препаратом «Спутник-V» более 35 000 военнослужащих.

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