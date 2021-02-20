Якутск, , 03:31 — REGNUM В Якутии суд Жиганского района признал бывшего полицейского — капитана полиции — виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и смерти задержанного подозреваемого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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Следствием установлено, что в августе 2019 года в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о безвестном исчезновении её отца.

В ходе проверочных мероприятий обвиняемый получил сведения о возможной причастности к исчезновению разыскиваемого двух мужчин, которые были доставлены в отделение полиции.

Не желая должным образом выполнять свои служебные обязанности по сбору изобличающих доказательств, полицейский незаконно применил к задержанным физическую силу и наручники.

В результате преступных действий одному из потерпевших причинен лёгкий вред здоровью, второй от полученного тяжкого вреда здоровью скончался в дежурной части отделения полиции.

Сотрудники управления собственной безопасности провели служебную проверку, на основании которой полицейский был уволен из органов внутренних дел.

Обвиняемый не признал вину, но следствием собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного приговора.

«Приговором суда с участием присяжных заседателей подсудимый признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы колонии строгого режима. Также его лишили звания», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, убитый в Костроме мужчина ранее мог работать в костромской полиции, как и те, кто подозревается в совершении преступления.