Южно-Сахалинск, , 03:26 — REGNUM В регионах России первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 3,23 млн человек. Наибольший интерес к прививочной кампании проявляют жители Дальнего Востока, а Сахалин оказался лидером в стране по числу вакцинированных, такие данные приводит РБК в результате опроса региональных оперативных штабов и минздравов.

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На Сахалине по данным на 18 февраля первую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 5,1% населения — 25 тыс. человек. На втором месте — Москва — вакцинировались 4,73% жителей — почти 600 тыс. человек. В числе лидеров ещё один дальневосточный регион — Магаданская область, где привились от коронавируса уже 4,2% населения.

В топ-15 наиболее активных регионов РФ по темпам вакцинации вошли также Чукотка, Камчатка и Приамурье.

Наименьшие показатели вакцинации зафиксированы в РФ в Дагестане — первую дозу препарата от COVID-19 получили 5222 человека или всего 0,17%.Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники 12 иностранных диппредставительств в России сделали прививки от коронавирусной инфекции российской вакциной. Об этом сообщается на официальной странице «Спутник V» в Twitter.