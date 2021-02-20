Бразилиа, , 04:07 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару 19 февраля сменил главу государственной нефтегазовой компании Petrobras на фоне роста внутренних цен на автомобильное топливо. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, размещённом на странице Болсонару в социальной сети Facebook.

«Правительство приняло решение назначить Жоакима Силву и Луна на новую должность члена совета управления и президента Petrobras по завершении более чем двухлетнего цикла правления действующего президента Роберту Кастеллу Бранку», — говорится в сообщении.

В Бразилии с начала года рост цен на автомобильное топливо составил около 30%, что привело к возмущениям среди водителей-дальнобойщиков, которые стали угрожать забастовками. Болсонару ранее уже неоднократно выражал недовольство ростом внутренних цен на топливо, следующим за мировым рынком нефти.

Жоакима Силва и Луна до нового назначения являлся сопредседателем бразильско-парагвайской ГЭС «Итайпу». В 2018—2019 годах он возглавлял военное ведомство Бразилии, в 2011—2014 годах — генеральный штаб сухопутных войск.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года бразильская госкомпания Petrobras объявила о продаже акций 26 проектов по нефте‑ и газодобыче.

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