Челябинск, , 03:19 — REGNUM В арбитраж Челябинской области поступил банкротный иск к ООО «Научно-исследовательский институт пигментных материалов с опытным производством». Истцом по делу, которое пока не принято к производству, выступает налоговый орган, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от инспекции ФНС по Калининскому району Челябинска 12 февраля 2021 года. Сумма исковых требований — 1 730 044,37 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается член саморегулируемой организации — Ассоциация арбитражных управляющих «Синергия».

Детали дела неизвестны, но до 19 марта судья Гладышева оставила иск без движения для устранения недочеётов.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в ноябре 1998 года. Уставный капитал — более 4,6 млн рублей. Директор — Валерий Уденко, единственный владелец с 2019 года — ООО «Терминал «Янино» из Ленинградской области. Среднесписочная численность работников на начало 2020 года — 16 человек.