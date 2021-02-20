Вашингтон, 20 февраля 2021, 03:18 — REGNUM Американский штат Техас, который столкнулся с последствиями холодов и снегопадов, планирует посетить президент США Джо Байден. Об этом он заявил 19 февраля на пресс-конференции.
Так глава Белого дома ответил на соответствующий вопрос журналистов. Байден отметил, что пока не может определиться со сроками своего визита в регион, поскольку не хочет «стать обузой».
Президент добавил, что уже распорядился обеспечить жителей штата всем необходимым.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за аномальной погоды в Техасе погибло по меньшей мере 47 человек.
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