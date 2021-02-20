Тяньцзинь, Китай, , 03:14 — REGNUM В городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая зафиксирован бум электронной коммерции на фоне Праздника весны, сообщает 19 февраля агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии коммерции, 200 универмагов, торговых центров и супермаркетов Тяньцзиня заработали в общей сложности 1,59 млрд юаней (около $256 млн) за время праздничной недели, что на 64% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Отрасль общественного питания также зафиксировала стремительный рост выручки. 27 компаний общепита города заработали суммарно 11,92 млн юаней, что на 52,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Напомним, что многие жители Китая вняли призыву властей оставаться дома на праздники и не ехать в другие регионы для воссоединения с семьей с целью борьбы с пандемией.

В результате, чтобы компенсировать как-то расставание, китайцы решили перейти к потреблению на местах или прибегнуть к услугам электронной коммерции, отправляя родственникам подарки почтой.